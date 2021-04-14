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Капитан сборной Украины по баскетболу второй раз подряд признана "MVP" Евролиги

Капитан сборной Украины по баскетболу второй раз подряд признана "MVP" Евролиги

Киев  •  УНН

 • 31278 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Капитан национальной женской сборной Украины по баскетболу Алины Ягупова признана "MVP" сильнейшего клубного турнира Европы - Евролиги. Об этом информирует сайт ФИБА, передает УНН.

Детали

Защитница “Фенербахче” стала ценной баскетболисткой сезона по результатам голосования, которое проводилось среди тренеров клубов Евролиги, представителей СМИ и болельщиков. Во всех трех группах респондентов Ягупова заняла первое место.

Также украинка попала в первую символическую пятерку сезона Евролиги 2020/21, в которой тоже вошли: Кортни Вандерслут ( “УГМК”, Россия), Гэбби Уильямс ( “Шопрон”, Венгрия), Кэти Лу Самуэльсон ( “Авенида”, Испания) и Эмма Миссеман ( “УГМК”, Россия).

В этом сезоне Евролиги украинский баскетболистка приносит турецком “Фенербахче” 20,6 очка, делает 7,6 подбора, 4,4 передачи и 2,0 перехвата. Ягупова является лидером турнира по рейтингу эффективности (РЭ 26,0) и и топ-скорером лиги.

Клуб Украинский выиграл группу “В”, в которой получил 5 побед в 6 матчах, а в четвертьфинале по итогам двух встреч прошел другой турецкий клуб “Галатасарай” (91:74, 61:71). В полуфинале турецкий клуб нашей легионерки сыграет против российского “УГМК”. Финал четырех пройдет в Стамбуле.

Дополнение

“Финал четырех” состоится с 16 по 18 апреля. В рамках него свой приз получит Ягупова.

стоит напомнить

В прошлом сезоне Ягупова получила аналогичную награду.

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