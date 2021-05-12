Капітан збірної України з баскетболу стала триразовою чемпіонкою Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова виборола чемпіонський титул турецької Суперліги, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Наша баскетболістка за 37:30 хвилин набрала 18 очок, 5 підбирань, 7 передач, 2 перехоплення. Її "Фенербахче" втретє переміг "Галатасарай" у фінальній серії – 71:56.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Баскетболіст "Хіміка" став найкращим бомбардиром сезону Суперліги
Це вже 18-й чемпіонський титул "Фенербахче" в турецькій Суперлізі.
Зауважимо, що цього сезону Ягупова вдруге поспіль стала MVP Євроліги.