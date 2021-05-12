Капітан збірної України з баскетболу стала триразовою чемпіонкою Туреччини

Деталі

Наша баскетболістка за 37:30 хвилин набрала 18 очок, 5 підбирань, 7 передач, 2 перехоплення. Її "Фенербахче" втретє переміг "Галатасарай" у фінальній серії – 71:56.

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Це вже 18-й чемпіонський титул "Фенербахче" в турецькій Суперлізі.

Зауважимо, що цього сезону Ягупова вдруге поспіль стала MVP Євроліги.