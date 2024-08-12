Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

После сообщения о пожаре на временно оккупированной Запорожской АЭС канцлер Австрии Карл Негаммер призвал к деэскалации Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.

Детали

"Атаки на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Нужна деэскалация и переговоры!" - написал он.

Напомним,

Россияне устроили пожар на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. 11 августа там зафиксировали густой черный дым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Никополя фиксируют пожар на Запорожской АЭС, подчеркнул, что "пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть". И добавил, что Украина ждет реакции мира на очередную провокацию РФ.

Справка

Градирня - это специализированный теплообменник, в котором тепло от воды отводится преимущественно путем скрытых потерь тепла при испарении в контакте с воздушным потоком.

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