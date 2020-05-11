Каннский кинофестиваль решили не проводить в этом году

Вместо этого будет озвучен список фильмов, отобранных для смотра в рамках фестиваля, который будет называться "Канны-2020". Фильмы из этого списка покажут на осенних фестивалях в Торонто, Довилле, Ангулеме, Сан Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе. Показы будут длиться до весны 2021 года.

"На сегодняшний день организация физического фестиваля кажется нам сложной, поэтому мы объявим фильмы из секции в начале июня", — сказал представитель фестиваля.

Напомним, ранее сообщалось, что Каннский кинофестиваль из-за коронавируса состоится впервые в онлайн-режиме.