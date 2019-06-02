Кандидат в британские премьеры Гоув готов отложить Brexit до конца 2020 года

Издание утверждает, что Гоув, занимающий в нынешнем кабинете должность министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, пояснил коллегам по правительству тори, что выход страны в октябре из ЕС без сделки об условиях “развода” сторон спровоцирует проведение в стране внеочередных всеобщих выборов. А в результате этого волеизъявления, как считает кандидат в премьеры, к власти в стране придут лейбористы, а их ультралевый лидер Джереми Корбин займет премьерский пост.

Как поясняет газета, позиция Гоува уже завоевала поддержку некоторых весомых сторонников сохранения членства страны в ЕС. Так, по информации издания, министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, пользующаяся немалым влиянием, всерьез рассматривает возможность поддержки кандидатуры Гоува. Это произошло после того, как застопорились ее переговоры с экс-главой МИД Борисом Джонсоном, позицию которого в отношении ведения страны к “жесткому Brexit” Радд не приемлет.

Напоминаем, Болтон заявил, что США хотят, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза.