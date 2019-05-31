Болтон заявив, що США хочуть, щоб Велика Британія вийшла з Євросоюзу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Сполучені Штати виступають за те, щоб Велика Британія покинула Євросоюз, як того зажадав її народ. Про це в опублікованому в п’ятницю інтерв’ю газеті The Telegraph заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає УНН.

“Ми страждали разом з вами протягом всього цього процесу. США віддають перевагу тому, щоб Велика Британія слідувала курсом, якого зажадав народ, і покинула ЄС. Це урок для кожного в торжестві демократії. Перспектива впливу Великої Британії як самостійної держави на світ виглядає куди більш райдужною, — сказав він. — Президент (США Дональд Трамп) побажав Великій Британії всього найкращого в цьому процесі виходу з Євросоюзу. він хоче укласти угоду з Великою Британією, завдяки якому ми обидва залишимося в кращому положенні”.

За словами Болтона, реалізація Brexit дозволить зміцнити НАТО. “Я думаю, що це особливо допоможе нам в НАТО, де буде ще одна сильна і незалежна країна, яка допоможе альянсу бути більш ефективним”, — зазначив він.

Варто нагадати, що уряд Шотландії опублікував проект закону, за яким передбачається проведення другого референдуму про незалежність.

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