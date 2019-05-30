Шотландія проведе повторний референдум про свою незалежність
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Уряд Шотландії опублікувала проект закону, за яким передбачається проведення другого референдуму про незалежність. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Референдум буде проведений в тому разі, якщо Велика Британія все ж таки вийде зі складу ЄС.
Очільниця уряду Нікола Стерджен сказала, що повторне голосування може пройти до 2021 року. Це дасть Шотландії можливість вибрати шлях незалежної європейської нації, а не "нав’язане нам майбутнє з Brexit".
Як інформував УНН, лідер британських лейбористів виступив за повторний референдум щодо Brexit.
Нагадаємо, 21 травня прем’єр-міністр Британії оголосила про нові пропозиції до угоди про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, які вона обговорила з урядом. Мей додала до свого плану компромісні з Лейбористською партією пункти, які стосуються тимчасових митних відносин з ЄС, прав працівників та захисту навколишнього середовища.
Крім того, Мей заявила, що згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit.
Як повідомляв УНН, 24 травня Мей анонсувала свою відставку.