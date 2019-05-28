Лідер британських лейбористів виступив за повторний референдум щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін виступив за проведення повторного референдуму щодо виходу країни з Європейського союзу, або ж проведення дострокових виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Коментуючи 27 травня підсумки виборів до Європарламенту, Корбін зазначив, що уряд консерваторів завів переговори про Brexit у глухий кут, а нинішній склад парламенту не здатний з нього вийти.
Лідер Консервативної партії та прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей довгий час веде переговори з лейбористами, адже їх голоси потрібні їй для ухвалення урядового плану Brexit. Наступне голосування з цього питання має відбутися на початку червня.
Нагадаємо, 21 травня прем’єр-міністр Британії оголосила про нові пропозиції до угоди про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, які вона обговорила з урядом. Мей додала до свого плану компромісні з Лейбористською партією пункти, які стосуються тимчасових митних відносин з ЄС, прав працівників та захисту навколишнього середовища.
Крім того, Мей заявила, що згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit.
Як повідомляв УНН, 24 травня Мей анонсувала свою відставку.
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Велика Британія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей.
10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Мей погодилася з умовами ЄС щодо терміну відстрочки і це дасть “додаткові 6 місяців для Великої Британії, щоб знайти найкраще з можливих рішень”.