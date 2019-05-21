Мей згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit

За словами Мей, які наводить видання, її уряд готовий піти на певні поступки для досягнення згоди щодо плану виходу Великобританії з Європейського союзу, одна з них – голосування щодо проведення другого референдуму.

Прем’єр наголосила, що вона проти повторного референдуму. Окрім того, цей пункт буде включено в постанову щодо угоди з ЄС і схвалити його можна буде лише разом з самою угодою, наголосила Мей.

Видання зазначає, що 21 травня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про нові пропозиції до угоди про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, які вона обговорила з урядом. Мей додала до свого плану компромісні з Лейбористською партією пункти, які стосуються тимчасових митних відносин з ЄС, прав працівників та захисту навколишнього середовища.

Чергове голосування має відбутися на початку червня.

Нагадаємо, Велика Британія мала покинути ЄС 29 березня 2019 року, тобто через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід. Однак депутати Палати громад тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, яких Мей досягла в ході переговорів з європейськими лідерами.

Брюссель в березні надав Лондону так звану подвійну відстрочку Brexit до 12 квітня та 22 травня. Перша дата передбачала вихід Великої Британії з ЄС без угоди, а друга, навпаки, давала додатковий час для завершення всіх формальних процедур по її ратифікації після прийняття Палатою громад.

Мей в результаті не вдалося вивести процес з політичного глухого кута, після чого вона направила ЄС повторний запит про продовження цього терміну. За підсумками що відбувся екстреного саміту ЄС 11 квітня було вирішено відстрочити дату Brexit до 31 жовтня.