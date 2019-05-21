Мэй согласна провести голосование о повторном референдуме по Brexit

По словам Мэй, которые приводит издание, ее правительство готово пойти на определенные уступки для достижения согласия по плану выхода Великобритании из Европейского союза, одна из них - голосование о проведении второго референдума.

Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума. Кроме того, этот пункт будет включен в постановление по соглашению с ЕС и одобрить его можно будет только вместе с самим соглашением, отметила Мэй.

Издание отмечает, что 21 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о новых предложениях к соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза, которые она обсудила с правительством. Мэй добавила в свой план компромиссные с Лейбористской партией пункты, касающиеся временных таможенных отношений с ЕС, прав работников и защиты окружающей среды.

Очередное голосование должно состояться в начале июня.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которых Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами.

Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая предусматривала выход Великобритании из ЕС без соглашения, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по его ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября.