Мэй согласна провести голосование о повторном референдуме по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила журналистам 21 мая, что согласна провести голосование о повторном референдуме по Brexit, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Мэй, которые приводит издание, ее правительство готово пойти на определенные уступки для достижения согласия по плану выхода Великобритании из Европейского союза, одна из них - голосование о проведении второго референдума.
Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума. Кроме того, этот пункт будет включен в постановление по соглашению с ЕС и одобрить его можно будет только вместе с самим соглашением, отметила Мэй.
Издание отмечает, что 21 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о новых предложениях к соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза, которые она обсудила с правительством. Мэй добавила в свой план компромиссные с Лейбористской партией пункты, касающиеся временных таможенных отношений с ЕС, прав работников и защиты окружающей среды.
Очередное голосование должно состояться в начале июня.
Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которых Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами.
Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая предусматривала выход Великобритании из ЕС без соглашения, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по его ратификации после принятия Палатой общин.
Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября.