Мей запропонує британським депутатам варіанти поліпшення угоди по Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей запропонує британським парламентаріям пакет заходів для включення їх в законопроект до угоди про умови виходу країни з Євросоюзу, щоб домогтися підтримки необхідного числа депутатів щодо її плану по реалізації процесу Brexit. Про це Мей заявила в своїй статті, опублікованій в неділю газетою The Sunday Times, передає УНН.
“Я не буду просто просити депутатів подумати ще раз. Замість цього я попрошу їх оцінити свіжим поглядом нову і поліпшену угоду і підтримати її”, — написала вона.
Як очікується, британський кабмін 20 травня приступить до обговорення підготовлених Терезою Мей пропозицій для досягнення міжпартійної підтримки щодо угоди по Brexit.
Нагадаємо, Велика Британія мала покинути ЄС 29 березня 2019 року, тобто через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід. Однак депутати Палати громад тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, яких Мей досягла в ході переговорів з європейськими лідерами.
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Брюссель в березні надав Лондону так звану подвійну відстрочку Brexit до 12 квітня та 22 травня. Перша дата передбачала вихід Великобританії з ЄС без угоди, а друга, навпаки, давала додатковий час для завершення всіх формальних процедур по її ратифікації після прийняття Палатою громад.
Мей в результаті не вдалося вивести процес з політичного глухого кута, після чого вона направила ЄС повторний запит про продовження цього терміну. За підсумками що відбувся екстреного саміту ЄС 11 квітня було вирішено відстрочити дату Brexit до 31 жовтня.