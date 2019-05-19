Мей запропонує британським депутатам варіанти поліпшення угоди по Brexit

КИЇВ. 19 травня. УНН. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей запропонує британським парламентаріям пакет заходів для включення їх в законопроект до угоди про умови виходу країни з Євросоюзу, щоб домогтися підтримки необхідного числа депутатів щодо її плану по реалізації процесу Brexit. Про це Мей заявила в своїй статті, опублікованій в неділю газетою The Sunday Times, передає УНН.