Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения соглашения по Brexit

"Я не буду просто просить депутатов подумать еще раз. Вместо этого я попрошу их оценить свежим взглядом новое и улучшенное соглашение и поддержать ее", - написала она.

Как ожидается, британский кабмин 20 мая приступит к обсуждению подготовленных Терезой Мэй предложений для достижения межпартийной поддержки по соглашению по Brexit.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которых Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами.

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Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая предусматривала выход Великобритании из ЕС без соглашения, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по его ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября.