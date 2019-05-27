Представник Зеленського розповів про майбутні законопроекти партії

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Партія "Слуга народу" подаватиме до парламенту законопроекти про пряму демократію, імпічмент президенту, відкликання нардепів та антикорупцію. Про це повідомив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.

“Законопроекти, які мав на увазі Президент (у зверненні до нардепів — ред.), першою чергою стосуються тих пріоритетів, які визначені в програмі, коли ми візьмемо всю діяльність каденції цієї Верховної Ради, то можемо побачити, скільки хороших ініціатив було напрацьовано, але не реалізовано”, — зазначив Стефанчук.

Він нагадав, що серед пріоритетних законопроектів — питання депутатської недоторканності, питання щодо нової редакції кримінальної відповідальності, яка стосується незаконного збагачення, та питання прийняття виборчого кодексу.

“Крім того, ми будемо подавати до парламенту й інші ініціативи, які знайшли підтримку у програмі президента: насамперед, питання, пов’язані з прямою демократією, яка існує в усьому світі, питання імпічменту президента, це питання відкликання народних депутатів, яке не можна зробити, на жаль, референдуму, законодавчих ініціатив”, — розповів Стефанчук.

Також, за його словами, мова йде і про законопроекти, пов’язані з антикорупцією, накладення вето і реального впливу народу на владу.

Як повідомляв УНН, у Зеленського хочуть запровадити відповідальність за “кнопкодавство” та прогули нардепів.

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