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Представитель Зеленского рассказал о предстоящих законопроектах партии

Представитель Зеленского рассказал о предстоящих законопроектах партии

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Партия "Слуга народа" будет подавать в парламент законопроекты о прямой демократии, импичменте президента, отзыве нардепов и антикоррупции. Об этом сообщил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

"Законопроекты, которые имел в виду Президент (в обращении к нардепам - ред.), в первую очередь касаются тех приоритетов, определенных в программе, когда мы возьмем всю деятельность каденции этой Верховной Рады, то можем увидеть, сколько хороших инициатив было наработано, но не реализован", - отметил Стефанчук.

Он напомнил, что среди приоритетных законопроектов - вопрос депутатской неприкосновенности, вопрос о новой редакции уголовной ответственности, которая касается незаконного обогащения, и вопрос принятия избирательного кодекса.

"Кроме того, мы будем подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента: прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, этот вопрос отзыва народных депутатов, которое нельзя сделать, к сожалению, референдума, законодательных инициатив", - рассказал Стефанчук.

Также, по его словам, речь идет и о законопроектах, связанных с антикоррупцией, наложение вето и реального влияния народа на власть.

Как сообщал УНН, в Зеленского хотят ввести ответственность за "кнопкодавство" и прогулы нардепов.

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