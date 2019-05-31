Болтон заявил, что США хотят, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза

“Мы страдали вместе с вами на протяжении всего этого процесса. США отдают предпочтение тому, чтобы Великобритания следовала курсу, которого потребовал народ, и покинула ЕС. Это урок для каждого в торжестве демократии. Перспектива влияния Великобритании как самостоятельного государства на мир выглядит куда более радужной, — сказал он. — Президент (США Дональд Трамп) пожелал Великобритании всего наилучшего в этом процессе выхода из Евросоюза. Он хочет заключить соглашение с Великобританией, благодаря которому мы оба останемся в лучшем положении”.

По словам Болтона, реализация Brexit позволит укрепить НАТО. “Я думаю, что это в особенности поможет нам в НАТО, где будет еще одна сильная и независимая страна, которая поможет альянсу быть более эффективным”, — отметил он.

Стоит напомнить, что правительство Шотландии опубликовало проект закона, по которому предусматривается проведение второго референдума о независимости.