Кандидат в британські прем'єри Гоув готовий відкласти Brexit до кінця 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Кандидат на пост лідера правлячої в Великій Британії Консервативної партії і прем’єр-міністра країни Майкл Гоув заявив членам кабінету міністрів, що готовий відкласти Brexit з жовтня нинішнього до кінця майбутнього року. Про це повідомляє газета The Telegraph, зазначає УНН.
Видання стверджує, що Гоув, що займає в нинішньому кабінеті посаду міністра навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку, пояснив колегам по уряду торі, що вихід країни в жовтні з ЄС без угоди про умови “розлучення” сторін спровокує проведення в країні позачергових загальних виборів. А в результаті цього волевиявлення, як вважає кандидат в прем’єри, до влади в країні прийдуть лейбористи, а їх ультралівий лідер Джеремі Корбін займе прем’єрський пост.
Як пояснює газета, позиція Гоува вже завоювала підтримку деяких вагомих прихильників збереження членства країни в ЄС. Так, за інформацією видання, міністерка праці і у справах пенсій Ембер Радд, яка користується чималим впливом, всерйоз розглядає можливість підтримки кандидатури Гоува. Це сталося після того, як зупинилися її переговори з екс-главою МЗС Борисом Джонсоном, позицію якого щодо ведення країни до “жорсткого Brexit” Радд не сприймає.
Нагадуємо, Болтон заявив, що США хочуть, щоб Велика Британія вийшла з Євросоюзу.