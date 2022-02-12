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Канадский судья приказал прекратить блокаду на пограничном мосту

Канадский судья приказал прекратить блокаду на пограничном мосту

Киев • УНН

 • 21013 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Канадский судья приказал протестующим у моста Амбассадор, который лежит через американо-канадскую границу, прекратить 5-дневную блокаду. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.

Детали

В пятницу судья приказал протестующим у моста Амбассадор прекратить 5-дневную блокаду, которая нарушила поток товаров между двумя странами.

Не было сразу понятно, когда и будут ли отправлены правоохранительные органы, чтобы убрать демонстрантов.

Главный судья Джефри Моравец из Верховного суда Онтарио во время виртуального слушания заявил, что приказ вступит в силу в 19:00 по местном времени, чтобы дать протестующим время уйти.

Виндзорская полиция немедленно предупредила, что любой, кто блокирует улицы, может быть арестован, а их транспортные средства могут быть арестованы.

Сторонники протестующих, некоторые из них дальнобойщики, утверждали, что приказ о роспуске нарушит их право мирно протестовать против вакцинации, что мешает им зарабатывать на жизнь.

Также в пятницу премьер-министр Онтарио Даг Форд объявил чрезвычайное положение и пригрозил суровыми наказаниями против тех, кто мешает свободному потоку товаров и людей.

Форд заявил, что созывает кабинет министров провинции в субботу, чтобы срочно принять меры, которые дают понять, что блокирование критической инфраструктуры незаконно. По его словам, нарушителям грозит до года тюрьмы и максимальный штраф в размере 100 тысяч долларов.

“Эти действия будут иметь последствия, и они будут тяжелыми. Это переломный момент для нашей нации”, — сказал Форд.

Напомним

Протестующие, которые выступают против мандатов на вакцинацию и ограничения в связи с COVID-19, провели митинги в городах по всей Канаде в знак солидарности с недельным демонстрацией в столице страны Оттаве.

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