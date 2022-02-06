Протести проти заходів COVID-19 поширилися на всю Канаду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Протестувальники, які виступають проти мандатів на вакцинацію та обмеження у зв'язку з COVID-19, провели мітинги у містах по всій Канаді на знак солідарності з тижневою демонстрацією у столиці країни Оттаві. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.
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Протести в Оттаві та столицях багатьох провінцій пройшли мирно.
В Оттаві учасники смажили хот-доги та роздавали випічку.
У Торонто кілька сотень протестувальників зібралися на вулицях міста, скандуючи "ліберті" (свобода - ред.). Кілька сотень медичних працівників та прихильників пройшли маршем.
Поліція Торонто встановила блокпости по всьому центру міста, не даючи протестувальникам на вантажівках або автомобілях наблизитися до законодавчих зборів провінції, поряд з якими розташовано п'ять великих лікарень.
Деякі протестувальники влаштували феєрверк, а деякі несли плакати та прапори зі свастикою і порівнювали мандати на вакцинацію з фашизмом.
Багато канадців були обурені такою поведінкою.
Демонстранти також зібралися у Квебеку, Фредеріктоні та Вінніпезі, мітинги також заплановані у Регіні, Едмонтоні, Ванкувері, Вікторії та на прикордонному переході США у Куттсі, Альта.
Поліцейські кажуть, що вони розробили стратегії, призначені для захисту ключової інфраструктури, такої як життєво важливі транспортні коридори та лікарні, а також запобігання можливому насильству.
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Протестувальники заявили, що не підуть, поки не буде знято всі мандати та обмеження COVID-19. Вони також закликають до відставки уряду прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.