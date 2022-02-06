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Протесты против мер COVID-19 распространились на всю Канаду

Протесты против мер COVID-19 распространились на всю Канаду

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Протестующие, которые выступают против мандатов на вакцинацию и ограничения в связи с COVID-19, провели митинги в городах по всей Канаде в знак солидарности с недельной демонстрацией в столице страны Оттаве. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Протесты в Оттаве и столицах многих провинций прошли мирно.

В Оттаве участники жарили хот-доги и раздавали выпечку.

В Торонто несколько сотен протестующих собрались на улицах города, скандируя "либерти" (свобода - ред.). Несколько сотен медицинских работников и сторонников прошли маршем.

Полиция Торонто установила блокпосты по всему центру города, не давая протестующим на грузовиках или автомобилях приблизиться к законодательному собранию провинции, рядом с которым расположено пять крупных больниц.

Некоторые протестующие устроили фейерверк, а некоторые несли плакаты и флаги со свастикой и сравнивали мандаты на вакцинацию с фашизмом.

Многие канадцы были возмущены таким поведением.

Демонстранты также собрались в Квебеке, Фредериктоне и Виннипеге, митинги также запланированы в Регине, Эдмонтоне, Ванкувере, Виктории и на пограничном переходе США в Куттси, Альта.

Полицейские говорят, что они разработали стратегии, предназначенные для защиты ключевой инфраструктуры, такой как жизненно важные транспортные коридоры и больницы, а также предотвращения возможному насилию.

Добавим

Протестующие заявили, что не уйдут, пока не будут сняты все мандаты и ограничения COVID-19. Они также призывают к отставке правительства премьер-министра Джастина Трюдо.

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