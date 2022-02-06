Протесты против мер COVID-19 распространились на всю Канаду

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Протестующие, которые выступают против мандатов на вакцинацию и ограничения в связи с COVID-19, провели митинги в городах по всей Канаде в знак солидарности с недельной демонстрацией в столице страны Оттаве. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.