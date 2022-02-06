Протесты против мер COVID-19 распространились на всю Канаду
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Протестующие, которые выступают против мандатов на вакцинацию и ограничения в связи с COVID-19, провели митинги в городах по всей Канаде в знак солидарности с недельной демонстрацией в столице страны Оттаве. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Протесты в Оттаве и столицах многих провинций прошли мирно.
В Оттаве участники жарили хот-доги и раздавали выпечку.
В Торонто несколько сотен протестующих собрались на улицах города, скандируя "либерти" (свобода - ред.). Несколько сотен медицинских работников и сторонников прошли маршем.
Полиция Торонто установила блокпосты по всему центру города, не давая протестующим на грузовиках или автомобилях приблизиться к законодательному собранию провинции, рядом с которым расположено пять крупных больниц.
Некоторые протестующие устроили фейерверк, а некоторые несли плакаты и флаги со свастикой и сравнивали мандаты на вакцинацию с фашизмом.
Многие канадцы были возмущены таким поведением.
Демонстранты также собрались в Квебеке, Фредериктоне и Виннипеге, митинги также запланированы в Регине, Эдмонтоне, Ванкувере, Виктории и на пограничном переходе США в Куттси, Альта.
Полицейские говорят, что они разработали стратегии, предназначенные для защиты ключевой инфраструктуры, такой как жизненно важные транспортные коридоры и больницы, а также предотвращения возможному насилию.
Добавим
Протестующие заявили, что не уйдут, пока не будут сняты все мандаты и ограничения COVID-19. Они также призывают к отставке правительства премьер-министра Джастина Трюдо.