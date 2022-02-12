Канадський суддя наказав припинити блокаду на прикордонному мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Канадський суддя наказав протестувальникам біля мосту Амбасадор, який пролягає через американсько-канадський кордон, припинити 5-денну блокаду. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
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У п'ятницю суддя наказав протестувальникам біля мосту Амбасадор через американсько-канадський кордон припинити 5-денну блокаду, яка порушила потік товарів між двома країнами.
Не було відразу зрозуміло, коли і чи будуть відправлені правоохоронні органи, щоб прибрати демонстрантів.
Головний суддя Джефрі Моравец з Верховного суду Онтаріо під час віртуального слухання заявив, що наказ набуде чинності о 19:00 за місцевим часом, щоб дати протестувальникам час піти.
Віндзорська поліція негайно попередила, що будь-хто, хто блокує вулиці, може бути заарештований, а їхні транспортні засоби можуть бути арештовані.
Прихильники протестувальників, деякі з них далекобійники, стверджували, що наказ про розпуск порушить їхнє право мирно протестувати проти вакцинації, що заважає їм заробляти на життя.
Також у п’ятницю прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд оголосив надзвичайний стан і пригрозив суворими покараннями проти тих, хто заважає вільному потоку товарів і людей.
Форд заявив, що скликає кабінет міністрів провінції в суботу, щоб терміново вжити заходів, які дають зрозуміти, що блокування критичної інфраструктури незаконно. За його словами, порушникам загрожує до року в'язниці та максимальний штраф у розмірі 100 тисяч доларів.
"Ці дії будуть мати наслідки, і вони будуть важкими. Це переломний момент для нашої нації", - сказав Форд.
Нагадаємо
Протестувальники, які виступають проти мандатів на вакцинацію та обмеження у зв'язку з COVID-19, провели мітинги у містах по всій Канаді на знак солідарності з тижневою демонстрацією у столиці країни Оттаві.