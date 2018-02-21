Канадский фристайлист завоевал "золото" Олимпиады в ски-кроссе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На Олимпийских играх в Южной Корее завершился розыгрыш наград у фристайлистов в дисциплине ски-кросс, информирует УНН со ссылкой на МОК.
В финале А канадец Брэдли Леман обогнал швейцарца Марка Бишофбергера и завоевал медаль высшей пробы. Швейцарцу досталась серебряная награда. "Бронза" в активе Сергея Ридзика (ОАР).
"Это то, над чем я так много работал в течение 10 с лишним лет, особенно последние четыре после четвертого места в Сочи. Вернуться, оставаться сильным и уверенным в себе - это огромный успех. Сейчас я горжусь собой", - рассказал Б.Леман.
Примечательно, что канадские фристайлисты завоевали на Играх в Пхенчхане уже три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
Добавим также, ски-кросс является относительно молодой дисциплиной. Впервые была представлена на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.
Как сообщал УНН, американки вырвали победу у шведок в командном соревновании по лыжным гонкам на ОИ-2018.