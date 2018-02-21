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Канадський фрістайліст виборов "золото" Олімпіади в скі-кросі

Канадський фрістайліст виборов "золото" Олімпіади в скі-кросі

Київ • УНН

 • 6145 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. На Олімпійських іграх у Південній Кореї завершився розіграш нагород у фрістайлістів в дисципліні скі-крос, інформує УНН з посиланням на МОК.

У фіналі А канадець Бредлі Леман обігнав швейцарця Марка Бішофбергера та виборов медаль найвищого ґатунку. Швейцарцю дісталася срібна нагорода. “Бронза” в активі Сергія Рідзіка (ОАР).

“Це те, над чим я так багато працював, протягом 10 з гаком років, особливо останні чотири після четвертого місця в Сочі. Повернутися, залишатися сильним і впевненим у собі — це величезний успіх. Зараз я пишаюся собою”, — розповів Б.Леман.

Примітно, що канадські фрістайлісти вибороли на Іграх у Пхьончхані вже три золоті, одну срібну та одну бронзову медаль.

Додамо також, скі-крос є відносно молодою дисципліною. Уперше була представлена на Олімпійських іграх у Ванкувері в 2010 році.

Як повідомляв УНН, американки вирвали перемогу у шведок в командному змаганні з лижних гонок на ОІ-2018.

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