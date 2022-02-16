Канадская полиция просит дальнобойщиков покидать центр Оттавы, иначе им грозит арест

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Полиция в столице Канады Оттаве в среду начала предупреждать водителей грузовиков, которые блокируют центр города, о том, что они должны разблокировать его, иначе им грозит арест, что является частью обещанного подавления, чтобы положить конец трехнедельной акции протеста против COVID-ограничений. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.