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Канадская полиция просит дальнобойщиков покидать центр Оттавы, иначе им грозит арест

Киев • УНН

 • 15283 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Полиция в столице Канады Оттаве в среду начала предупреждать водителей грузовиков, которые блокируют центр города, о том, что они должны разблокировать его, иначе им грозит арест, что является частью обещанного подавления, чтобы положить конец трехнедельной акции протеста против COVID-ограничений. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters. 

Цитата

"Вы должны покинуть этот район сейчас же. Любой, кто блокирует улицы... совершает уголовное преступление, и вы можете быть арестованы, — говорится в листовках, которые раздаются полицией дальнобойщикам. - Вы должны немедленно прекратить дальнейшую незаконную деятельность".

Детали

На данный момент задержано 33 лица.

Протестующие стоят лагерем на Парламентском холме через несколько недель после того, как полиция впервые позволила сотням грузовиков припарковаться в центре города на берегу реки.

Полиция также начала штрафовать некоторые из сотен автомобилей, что блокируют центр города.

Более жесткий подход появился после того, как премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник применил мало используемый Закон о чрезвычайной ситуации, предоставив либеральному правительству больше полномочий для прекращения протестов.

Источники сообщили агентству Reuters, что разочарование в связи с неспособностью полиции снять блокаду на границе с США и в столице в конце концов заставило Трюдо добиваться чрезвычайных полномочий.

Начальник полиции Оттавы Питер Слоли ушел в отставку во вторник после критики за то, что он недостаточно сделал для прекращения протестов, которые начались с того, что дальнобойщики возражали против трансграничных мандатов на вакцину от COVID-19, но превратились в антиправительственное движение, также направленный против Трюдо.

В среду утром одна блокада в городе Эмерсон в Манитобе все еще сохранялась, но полиция заявила, что ожидает, что протестующие уйдут позже в тот же день.

Источник в правительстве сообщил, что официальные лица также обеспокоены проникновением в протесты "гнусных элементов".

Ранее на этой неделе полиция провинции Альберта арестовала 13 человек, связанных с блокадой границы, и изъяла оружие. Четырем членам группы было предъявлено обвинение в сговоре с целью убийства.

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