Канадська поліція просить далекобійників залишати центр Оттави, інакше їм загрожує арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Поліція в столиці Канади Оттаві в середу почала попереджати водіїв вантажівок, які блокують центр міста, про те, що вони мають розблокувати його, інакше їм загрожує арешт, що є частиною обіцяного придушення, щоб покласти край тритижневій акції протесту проти COVID-обмежень. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Ви маєте покинути цей район зараз же. Будь-хто, хто блокує вулиці... вчиняє кримінальний злочин, і ви можете бути заарештовані, — йдеться у листівках, що роздаються поліцією далекобійникам. — Ви маєте негайно припинити подальшу незаконну діяльність".
Деталі
На даний момент затримано 33 особи.
Протестувальники стоять табором на Парламентському пагорбі через кілька тижнів після того, як поліція вперше дозволила сотням вантажівок припаркуватися в центрі міста на березі річки.
Поліція також почала штрафувати деякі із сотень автомобілів, які блокують центр міста.
Більш жорсткий підхід з'явився після того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо в понеділок застосував Закон про надзвичайні ситуації, що мало використовується, надавши ліберальному уряду більше повноважень для припинення протестів.
Джерела повідомили агентству Reuters, що розчарування у зв'язку з нездатністю поліції зняти блокаду на кордоні зі США і в столиці зрештою змусило Трюдо добиватися надзвичайних повноважень.
Начальник поліції Оттави Пітер Слолі пішов у відставку у вівторок після критики за те, що він недостатньо зробив для припинення протестів, які почалися з того, що далекобійники заперечували проти транскордонних мандатів на вакцину від COVID-19, але перетворилися на антиурядовий рух, також спрямований проти Трюдо.
У середу вранці одна блокада в місті Емерсон в Манітобі все ще зберігалася, але поліція заявила, що очікує, що протестувальники підуть пізніше того ж дня.
Джерело в уряді повідомило, що офіційні особи також стурбовані проникненням у протести "мерзенних елементів".
Раніше цього тижня поліція провінції Альберта заарештувала 13 людей, пов'язаних із блокадою кордону, та вилучила зброю. Чотирьом членам групи було пред'явлено звинувачення у змові з метою вбивства.