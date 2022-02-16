Канадська поліція просить далекобійників залишати центр Оттави, інакше їм загрожує арешт

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Поліція в столиці Канади Оттаві в середу почала попереджати водіїв вантажівок, які блокують центр міста, про те, що вони мають розблокувати його, інакше їм загрожує арешт, що є частиною обіцяного придушення, щоб покласти край тритижневій акції протесту проти COVID-обмежень. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.