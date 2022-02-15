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Начальник поліції Оттави йде у відставку на тлі критики за бездіяльність через COVID-протести

Начальник поліції Оттави йде у відставку на тлі критики за бездіяльність через COVID-протести

Київ • УНН

 • 32814 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Начальник поліції Оттави Пітер Слолі подав у відставку. Слолі зазнав різкої критики за те, що не зміг впоратися з блокадою далекобійників, яка паралізувала Оттаву. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

55-річний Слолі зіштовхнувся зі зростаючою критикою за те, як він не впорався з протестами проти мандату на щеплення, які паралізували центральну частину столиці Канади на 19 днів.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вчора застосував Закон про надзвичайний стан як останній засіб у відповідь на протести. На допомогу буде направлено співробітників Королівської канадської кінної поліції та поліції провінції Онтаріо.

Очікується, що Слолі підтвердить свою відставку після сьогоднішнього засідання Ради поліцейських служб Оттави.

Додамо

Колишній канадський футболіст, Слолі вступив на посаду в поліцейську службу Оттави в 2019 році, більш ніж через три десятиліття після приходу в поліцію Торонто. Його контракт у Оттаві мав закінчитися у 2024 році.

Протягом усієї своєї кар'єри він набув репутації прогресивного реформатора, який присвятив себе покращенню відносин між поліцією та громадськістю.

Однак оттаванці критикували його за мляву реакцією на протести "Конвою свободи".

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