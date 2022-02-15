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Начальник полиции Оттавы уходит в отставку на фоне критики за бездействие из-за COVID-протестов

Киев • УНН

 • 32811 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Начальник полиции Оттавы Питер Слоли подал в отставку. Слоли подвергся резкой критике за то, что не смог справиться с блокадой дальнобойщиков, которая парализовала Оттаву. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

55-летний Слоли столкнулся с растущей критикой за то, как он не справился с протестами против мандата на прививки, которые парализовали центральную часть столицы Канады на 19 дней.

Премьер-министр Джастин Трюдо вчера применил Закон о чрезвычайном положении как последнее средство в ответ на протесты. На помощь будут направлены сотрудники Королевской канадской конной полиции и полиции провинции Онтарио.

Ожидается, что Слоли подтвердит свою отставку после сегодняшнего заседания Совета полицейских служб Оттавы.

Добавим

Бывший канадский футболист, Слоли вступил в должность в полицейскую службу Оттавы в 2019 году, более чем через три десятилетия после прихода в полицию Торонто. Его контракт в Оттаве должен был закончиться в 2024 году.

На протяжении всей своей карьеры он приобрел репутацию прогрессивного реформатора, посвятившего себя улучшению отношений между полицией и общественностью.

Однако оттаванцы критиковали его за вялую реакцию на протесты "Конвоя свободы".

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