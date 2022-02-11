США тиснуть на владу Канади щодо припинення блокади кордону

Деталі

Губернатор штату Мічиган Гретхен Уітмер у п'ятницю заявила, що вона наполягає на тому, щоб уряд Канади взяв протест під контроль, і що блокада мосту завдає шкоди штату.

"Уряд Канади повинен зробити все можливе, щоб безпечно і швидко вирішити цю проблему", - сказала Вітмер в інтерв'ю CNN.

Адміністрація Байдена у четвер закликала Канаду використати федеральні повноваження, щоб пом'якшити збої.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що працює з муніципальною владою над припиненням блокади. Міністр громадської безпеки Марко Мендічіно заявив, що сили федеральної поліції будуть розгорнуті у містечку Віндзор, біля мосту та в Оттаві.

Поліція Віндзора, Онтаріо, який межує з Детройтом, заявила, що отримала додаткові ресурси з інших юрисдикцій, щоб "підтримати мирне врегулювання нинішньої демонстрації на мосту Амбасадор та поруч із ним".

У Оттаві, епіцентрі протестів, на даний момент виконано 25 арештів. Начальник міської поліції Пітер Слолі очікує, що підкріплення прибуде найближчими 48 годинами напередодні потенційного зростання кількості протестувальників у місті на вихідні.

Контекст

Канада відправляє 75% свого експорту до Сполучених Штатів, і міст Амбасадор зазвичай пропускає 8000 вантажівок на день, що становить чверть усієї транскордонної торгівлі, або близько 500 мільйонів канадських доларів (392,56 мільйона доларів) на день.

Щодня через кордон проходять автозапчастини на суму близько 100 мільйонів канадських доларів, причому багато поставок прибувають саме тоді, коли вони потрібні виробникам.

General Motors Co, Ford Motor Co, материнська компанія Chrysler Stellantis та Toyota Motor Corp. постраждали від блокади.

Додамо

"Конвой свободи" канадських далекобійників, які виступають проти заборони на вакцинацію або карантину для транскордонних водіїв, підтриманий урядом США, розпочався з окупації канадської столиці Оттави. Раніше цього тижня далекобійники заблокували міст Амбассадор і закрили два інші невеликі прикордонні переходи.

Як і в багатьох змучених пандемією західних країнах, протести наслідувачів поширилися на Австралію, Нову Зеландію та Францію.