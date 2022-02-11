США давят на власти Канады в прекращении блокады границы

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство Канады подвергается все большему давлению со стороны США, которые требуют разогнать протесты против мандата на прививки, которые влияют на экономику обеих стран из-за пограничной блокады, включая 5-дневную остановку жизненно важного моста. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNBC.