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15 марта, 19:03 • 101576 просмотра

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США давят на власти Канады в прекращении блокады границы

США давят на власти Канады в прекращении блокады границы

Киев • УНН

 • 20765 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство Канады подвергается все большему давлению со стороны США, которые требуют разогнать протесты против мандата на прививки, которые влияют на экономику обеих стран из-за пограничной блокады, включая 5-дневную остановку жизненно важного моста. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNBC.

Детали

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер в пятницу заявила, что она настаивает на том, чтобы правительство Канады взяло протест под контроль, и что блокада моста наносит ущерб штату.

"Правительство Канады должно сделать все возможное, чтобы безопасно и быстро решить эту проблему", - сказала Уитмер в интервью CNN.

Администрация Байдена в четверг призвала Канаду использовать федеральные полномочия, чтобы смягчить сбои.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что работает с муниципальными властями над прекращением блокады. Министр общественной безопасности Марко Мендичино заявил, что силы федеральной полиции будут развернуты в городке Виндзор, у моста и в Оттаве.

Полиция Виндзора, Онтарио, который граничит с Детройтом, заявила, что получила дополнительные ресурсы из других юрисдикций, чтобы "поддержать мирное урегулирование нынешней демонстрации на мосту Амбассадор и рядом с ним".

В Оттаве, эпицентре протестов, на данный момент выполнено 25 арестов. Начальник городской полиции Питер Слоли ожидает, что подкрепление прибудет в ближайшие 48 часов накануне потенциального роста количества протестующих в городе на выходные.

Контекст

Канада отправляет 75% своего экспорта в Соединенные Штаты, и мост Амбассадор обычно пропускает 8000 грузовиков в день, что составляет четверть всей трансграничной торговли, или около 500 миллионов канадских долларов (392,56 миллиона долларов) в день.

Ежедневно через границу проходят автозапчасти на сумму около 100 миллионов канадских долларов, причем многие поставки прибывают именно тогда, когда они нужны производителям.

General Motors Co, Ford Motor Co, материнская компания Chrysler Stellantis и Toyota Motor Corp пострадали от блокады.

Добавим

"Конвой свободы" канадских дальнобойщиков, которые выступают против запрета на вакцинацию или карантина для трансграничных водителей, поддержан правительством США, начался с оккупации канадской столицы Оттавы. Ранее на этой неделе дальнобойщики заблокировали мост Амбассадор и закрыли два других небольших пограничных перехода.

Как и во многих измученных пандемией западных странах, протесты подражателей распространились на Австралию, Новую Зеландию и Францию.

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