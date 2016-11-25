Канадская компания выпустила интерактивную игрушку, которая вылупляется из яйца

Главной особенностью новой игрушки является то, что ребенок получает ее в виде яйца, которому нужно уделить внимание - держать его в руках, гладить и обнимать около получаса.

После чего оснащенная чувствительными сенсорами пластиковая скорлупа начнет разрушаться под ударами клюва плюшевого существа. И вскоре изнутри появится неуклюжий пучеглазый цыпленок.

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Как отметили разработчики, для игры и обучения Hatchimals, именно так называется игрушка, не понадобится ни смартфон, ни планшет, ни любой другой гаджет. Креативщики намеренно не стали связывать интерактивную игрушку с приложением для гаджета - учитывая, что современные дети и без того немало времени проводят за разными дисплеями.

Канадские изобретатели отметили, что для создания игрушки нужно было два года, чтобы учесть все нюансы поведения детей с необычной игрушкой.