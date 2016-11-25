Канадська компанія випустила інтерактивну іграшку, яка вилуплюється з яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Напередодні новорічних та різдвяних свят у продаж вийшла нова інтерактивна іграшка у вигляді яйця від канадських розробників, передає УНН з посиланням на CNN.
Головною особливістю нової іграшки є те, що дитина отримує її у вигляді яйця, якому потрібно приділити увагу - тримати його в руках, гладити і обіймати близько півгодини.
Після чого оснащена чутливими сенсорами пластикова шкаралупа почне руйнуватися під ударами дзьоба плюшевої істоти. І незабаром зсередини з'явиться незграбне окате курча.
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Як зазначили розробники, для гри і навчання Hatchimals, а саме так називається іграшка, не знадобиться ні смартфон, ні планшет, ні будь-який інший гаджет. Креативники навмисно не стали пов'язувати інтерактивну іграшку з додатком для гаджетів - враховуючи, що сучасні діти і без того чимало часу проводять за різними дисплеями.
Канадські винахідники зазначили, що для створення іграшки потрібно було два роки, аби врахувати всі нюанси поводження дітей з незвичною забавкою.