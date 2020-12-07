Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах.
Канада заявила, что не признает результаты выборов в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Правительство Канады не признает итоги выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, так как избирательный процесс не был достаточно демократичным. С таким утверждением выступил в воскресенье глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань, передает УНН.
"Канада не признает итоги выборов в Венесуэле, состоявшихся 6 декабря, так как избирательный процесс не соответствовал минимальным требованиям для проведения свободных и честных демократических выборов", - говорится в заявлении министра. Шампань добавил, что Оттава продолжит поддерживать венесуэльский народ в его стремлении провести честные и демократические выборы.
Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (12:00 по времени Киева). По итогам голосования будут выбраны 227 парламентариев.