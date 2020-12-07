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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 29004 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86582 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102714 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118706 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153080 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200493 просмотра

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Канада заявила, что не признает результаты выборов в Венесуэле

Канада заявила, что не признает результаты выборов в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 10139 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Правительство Канады не признает итоги выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, так как избирательный процесс не был достаточно демократичным. С таким утверждением выступил в воскресенье глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань, передает УНН.

"Канада не признает итоги выборов в Венесуэле, состоявшихся 6 декабря, так как избирательный процесс не соответствовал минимальным требованиям для проведения свободных и честных демократических выборов", - говорится в заявлении министра. Шампань добавил, что Оттава продолжит поддерживать венесуэльский народ в его стремлении провести честные и демократические выборы.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венесуэле открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени (12:00 по времени Киева). По итогам голосования будут выбраны 227 парламентариев.

Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах.

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