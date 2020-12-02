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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82542 просмотра

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Судьба в руках народа: президент Венесуэлы назвал условие своей отставки

Судьба в руках народа: президент Венесуэлы назвал условие своей отставки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Оппозиция заявила, что выборы 6 декабря 2020 года — это плебисцит. Я принимаю вызов! Давайте посмотрим, кто выиграет, если мы победим. Мы будем двигаться дальше, но если мы проиграем национальные выборы, я оставлю президентство Республики. Моя судьба в руках народа!”, — заявил Мадуро.

Напомним, в августе президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал более 100 оппозиционных депутатов. Он объяснил решение официального Каракаса “интересами национального примирения”. Среди помилованных — соратник лидера оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, который взят под стражу в марте 2019 года по подозрению в терроризме.

В Боливарианской Республике 6 декабря ожидаются выборы в парламент. Гуайдо и основные оппозиционные силы призывают бойкотировать голосование, считая выборы обманом. В частности, в Колумбии уже заявили, что не признают выборы, которые пройдут в Венесуэле в конце года.

La oposición dijo que las elecciones del # 6Dic de 2020, son un plebiscito ¡Acepto el Reto! Vamos a ver quién gana, si ganamos; seguiremos hacia adelante, pero si perdemos la Asamblea Nacional, me voy de la Presidencia de la República. ¡Mi destino está en manos del Pueblo! pic.twitter.com/PnH6TTOWXq

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2020

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