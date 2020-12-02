Доля в руках народу: президент Венесуели назвав умову своєї відставки

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Опозиція заявила, що вибори 6 грудня 2020 року — це плебісцит. Я приймаю виклик! Давайте подивімось, хто виграє, якщо ми переможемо. Ми будемо рухатись далі, але якщо ми програємо національні вибори, я залишу президентство Республіки. Моя доля в руках народу!”, — заявив Мадуро.

Нагадаємо, у серпні президент Венесуели Ніколас Мадуро помилував понад 100 опозиційних депутатів. Він пояснив рішення офіційного Каракаса “інтересами національного примирення”. Серед помилуваних — соратник лідера опозиції Хуана Гуайдо Роберто Марреро, взятий під варту в березні 2019 року за підозрою в тероризмі.

У Боліваріанській Республіці 6 грудня очікуються вибори в парламент. Гуайдо і основні опозиційні сили закликають бойкотувати голосування, вважаючи вибори обманом. Зокрема, у Колумбії вже заявили, що не визнають вибори, які пройдуть у Венесуелі наприкінці року.

La oposición dijo que las elecciones del #6Dic de 2020, son un plebiscito ¡Acepto el Reto! Vamos a ver quién gana, si ganamos; seguiremos hacia adelante, pero si perdemos la Asamblea Nacional, me voy de la Presidencia de la República. ¡Mi destino está en manos del Pueblo! pic.twitter.com/PnH6TTOWXq

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2020

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