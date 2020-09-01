Президент Венесуели Мадуро помилував десятки опозиційних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Глава Венесуели Ніколас Мадуро помилував понад 100 опозиційних депутатів. Міністр зв’язку та інформації Хорхе Родрігес оголосив їх імена на пресконференції в понеділок, 31 серпня, передає УНН із посиланням на DW.
Він пояснив рішення офіційного Каракаса “інтересами національного примирення”. Серед помилуваних — соратник лідера опозиції Хуана Гуайдо Роберто Марреро, взятий під варту в березні 2019 року за підозрою в тероризмі.
У Боліваріанській Республіці 6 грудня очікуються вибори в парламент. Гуайдо і основні опозиційні сили закликають бойкотувати голосування, вважаючи вибори обманом. Зокрема, у Колумбії вже заявили, що не визнають вибори, які пройдуть у Венесуелі наприкінці року.
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У Венесуелі понад півтора року триває боротьба за владу між лівонаціоналістична урядом на чолі з Мадуро і правоцентристської опозицією на чолі з головою парламенту Хуаном Гуайдо. У січні 2019 року Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента, що було визнано більш ніж 50 державами. Однак Ніколас Мадуро, на стороні якого знаходиться армія, як і раніше утримує владу в країні.