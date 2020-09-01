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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов

Киев • УНН

 • 13065 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Глава Венесуэлы Николас Мадуро помиловал более 100 оппозиционных депутатов. Министр связи и информации Хорхе Родригес объявил их имена на пресс-конференции в понедельник, 31 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

Президент Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов

Он объяснил решение официального Каракаса “интересами национального примирения”. Среди помилованных — соратник лидера оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, который был взят под стражу в марте 2019 года по подозрению в терроризме.

В Боливарианской Республике 6 декабря ожидаются выборы в парламент. Гуайдо и основные оппозиционные силы призывают бойкотировать голосование, считая выборы обманом. В частности, в Колумбии уже заявили, что не признают выборы, которые пройдут в Венесуэле в конце года.

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В Венесуэле уже более чем полтора года идет борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо. В января 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 государствами. Однако Николас Мадуро, на стороне которого находится армия по-прежнему удерживает власть в стране.

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