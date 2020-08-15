Колумбія заявила, що не визнає вибори, які пройдуть у Венесуелі наприкінці року

“Диктатура (адміністрація президента Венесуели Ніколаса Мадуро) має намір в грудні цього року нанести удар по Національній асамблеї, скликавши уявні вільні вибори... Ми не можемо ні підтримати, ні схвалити, ні вітати, ні визнати цей процес”, — заявив Дуке, виступ якого транслювалося в Twitter його адміністрації.

Президент Колумбії вважає, що за допомогою виборів Мадуро хоче перетворити парламент “в лакея на службі своїх інтересів”.

Довідка: ситуація в Венесуелі загострилася після того, як 23 січня 2019 року лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту за два дні до цього анулював Верховний суд, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн Євросоюзу. Президент Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусь, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сирія і Туреччина.

Виступ президента Колумбії (перегляд при переході на Twitter):

#EnVivo | Instalación de la XIX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del #GrupoDeLima https://t.co/E0ZHaX3lzk