Як повідомляв УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах.
Канада заявила, що не визнає результати виборів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Уряд Канади не визнає підсумки виборів депутатів Національної асамблеї Венесуели, так як виборчий процес не був досить демократичним. З таким твердженням виступив у неділю глава канадського МЗС Франсуа-Філіп Шампань, передає УНН.
“Канада не визнає підсумки виборів у Венесуелі, що відбулися 6 грудня, так як виборчий процес не відповідав мінімальним вимогам для проведення вільних і чесних демократичних виборів”, — йдеться в заяві міністра. Шампань додав, що Оттава продовжить підтримувати венесуельський народ в його прагненні провести чесні і демократичні вибори.
Виборчі дільниці на парламентських виборах у Венесуелі відкрилися в неділю о 06:00 за місцевим часом (12:00 за часом Києва). За підсумками голосування будуть обрані 227 парламентаріїв.