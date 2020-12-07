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Канада заявила, що не визнає результати виборів у Венесуелі

Канада заявила, що не визнає результати виборів у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Уряд Канади не визнає підсумки виборів депутатів Національної асамблеї Венесуели, так як виборчий процес не був досить демократичним. З таким твердженням виступив у неділю глава канадського МЗС Франсуа-Філіп Шампань, передає УНН.

“Канада не визнає підсумки виборів у Венесуелі, що відбулися 6 грудня, так як виборчий процес не відповідав мінімальним вимогам для проведення вільних і чесних демократичних виборів”, — йдеться в заяві міністра. Шампань додав, що Оттава продовжить підтримувати венесуельський народ в його прагненні провести чесні і демократичні вибори.

Виборчі дільниці на парламентських виборах у Венесуелі відкрилися в неділю о 06:00 за місцевим часом (12:00 за часом Києва). За підсумками голосування будуть обрані 227 парламентаріїв.

Як повідомляв УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах.

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