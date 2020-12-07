Канада заявила, що не визнає результати виборів у Венесуелі

“Канада не визнає підсумки виборів у Венесуелі, що відбулися 6 грудня, так як виборчий процес не відповідав мінімальним вимогам для проведення вільних і чесних демократичних виборів”, — йдеться в заяві міністра. Шампань додав, що Оттава продовжить підтримувати венесуельський народ в його прагненні провести чесні і демократичні вибори.

Виборчі дільниці на парламентських виборах у Венесуелі відкрилися в неділю о 06:00 за місцевим часом (12:00 за часом Києва). За підсумками голосування будуть обрані 227 парламентаріїв.