У Венесуелі сьогодні пройдуть парламентські вибори, опозиція оголосила бойкот

Напередодні лідер опозиції і спікер Національної асамблеї Хуан Гуайдо, самопроголошений тимчасовий президент Венесуели і противник президента Ніколаса Мадуро, оголосив бойкот голосування.

Гуайдо заявив, що вибори — це шахрайська спроба передати Національні збори в руки уряду. США, Європейський Союз та Організація американських держав (ОАД) також заявили, що побоюються, що вибори не будуть вільними і чесними.

Замість цього опозиційні партії Венесуели закликали до проведення референдуму, який запланований на період з 7 по 12 грудня.

У свою чергу уряд Венесуели звинуватив лідерів опозиції в проведенні бойкоту через те, що вони бояться програти вибори.

Вибори визначать 277 місць в Національній асамблеї, що на 110 більше, ніж у попередньому законодавчих зборах. Переможці будуть обиратися на свої посади строком на п’ять років, з 5 січня 2021 року по 5 січня 2026 року. У виборах беруть участь 107 політичних партій.

Як повідомляв УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах.