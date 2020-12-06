В Венесуэле сегодня пройдут парламентские выборы, оппозиция объявила бойкот
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Венесуэле в это воскресенье пройдут парламентские выборы, чтобы определить состав Национального собрания — единственной ветви власти, контролируемой оппозиционными партиями в этой южноамериканской стране. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.
Накануне лидер оппозиции и спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, самопровозглашенный временный президент Венесуэлы и противник президента Николаса Мадуро, объявил бойкот голосованию.
Гуайдо заявил, что выборы — это мошенническая попытка передать Национальное собрание в руки правительства. США, Европейский Союз и Организация американских государств (ОАГ) также заявили, что опасаются, что выборы не будут свободным и честными.
Вместо этого оппозиционные партии Венесуэлы призвали к проведению референдума, который запланирован на период с 7 по 12 декабря.
В свою очередь правительство Венесуэлы обвинило лидеров оппозиции в проведении бойкота из-за того, что они боятся проиграть выборы.
Выборы определят 277 мест в Национальной ассамблее, что на 110 больше, чем в предыдущем законодательном собрании. Победители будут избираться на свои должности сроком на пять лет, с 5 января 2021 года по 5 января 2026 года. В выборах принимают участие 107 политических партий.
Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах.