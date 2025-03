Канада выразила соболезнования родным погибших в результате трагедии в Керчи

“Канада выражает свои глубокие соболезнования и очень сочувствует семьям и друзьям погибших и подросткам, раненым в результате массовой стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже в Крыму, Украина”, — сказала министр. Она охарактеризовала трагедию в Керчи, как “трусливый акт насилия, целью которого была выбрана молодежь”.

Днем 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погибли 20 человек (включая студента, устроившего стрельбу). Около 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

