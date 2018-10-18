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Канада висловила співчуття рідним загиблих в результаті трагедії в Керчі

Канада висловила співчуття рідним загиблих в результаті трагедії в Керчі

Київ • УНН

 • 11673 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Канада висловлює співчуття сім’ям загиблих в результаті стрілянини в Керченському політехнічному коледжі і засуджує цей акт насильства. Про це йдеться в заяві глави зовнішньополітичного відомства Христі Фріланд, яка була розповсюджена в середу, повідомляє УНН.

“Канада висловлює свої глибокі співчуття і дуже співчуває сім’ям і друзям загиблих і підліткам, пораненим в результаті масової стрілянини і вибуху в Керченському політехнічному коледжі у Криму, Україна”, — сказала міністр. Вона охарактеризувала трагедію в Керчі, як “боягузливий акт насильства, метою якого була обрана молодь”.

Вдень 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, загинули 20 осіб (включаючи студента, який влаштував стрілянину). Близько 50 осіб було госпіталізовано, 10 з них перебувають у важкому стані в реанімації.

Canada offers its deepest condolences following deadly attack in #Crimea at the #Kerch Polytechnic College, #Ukraine. https://t.co/GRGbONKjll

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 18 жовтня 2018 р.

Нагадуємо, батько Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину в Керченському політехнічному коледжі, на допиті розповів про свої стосунки з сином, його характер і захоплення.

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