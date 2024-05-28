Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища

По данным Агентства пограничной службы Канады, более 280 тыс. украинских граждан и членов их семей приехали в страну по канадско-украинской программе. Пишет УНН с ссылкой на Министерство гражданства и иммиграции Канады.

Детали

Ведомство опубликовали свежие данные по программе канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET). В Канаду по соответствующей программе в период с 17 марта 2022 года по 23 марта 2024 года прибыли 286 752 украинцев.

Справка

CUAET дает право украинским беженцам, спасающимся от войны, получить временное разрешение на работу и проживание в Канаде в течение трех лет, а также финансовую помощь и бесплатное временное жилье. Канадское правительство получило почти 1,2 миллиона полных заявок по этой программе, из которых более 960 000 были одобрены. С лета 2023 года новые заявки на программу CUAET не принимаются, - все, кто хотел воспользоваться ею, должны были прибыть в Канаду до конца марта 2024 года.

Напомним,

Шведское правительство планирует разрешить украинцам регистрироваться в реестре населения и получать номер социального страхования после одного года проживания в стране вместо трех лет, как это было раньше, новые правила вступят в силу с 1 ноября.