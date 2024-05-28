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Канада прихистила майже 287 тисяч українських шукачів притулку

Канада прихистила майже 287 тисяч українських шукачів притулку

Київ • УНН

 • 28188 перегляди

Канада надала притулок майже 287 000 українських шукачів притулку в рамках Канадсько-української програми надання дозволів на екстрені поїздки в період з березня 2022 по березень 2024 року.

За даними Агентства прикордонної служби Канади, понад 280 тис. українських громадян та членів їх сімей приїхали до країни за канадсько-українською програмою. Пише УНН із посиланням на Міністерство громадянства та імміграції Канади.

Деталі

Відомство опублікували свіжі данні стосовно програми канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET). До Канади за відповідною програмою у період з 17 березня 2022 року по 23 березня 2024 року прибули 286 752 українців.

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Довідка

CUAET дає право українським біженцям, які рятуються від війни, отримати тимчасовий дозвіл на роботу і проживання в Канаді протягом трьох років, а також фінансову допомогу і безкоштовне тимчасове житло. Канадський уряд отримав майже 1,2 мільйона повних заявок за цією програмою, з яких понад 960 000 були схвалені. З літа 2023 року нові заявки на програму CUAET не приймаються, - всі, хто хотів скористатися нею, повинні були прибути до Канади до кінця березня 2024 року.

Нагадаємо

Шведський уряд планує дозволити українцям реєструватися в реєстрі населення та отримувати номер соціального страхування після одного року проживання у країні замість трьох років, як це було раніше, нові правила набудуть чинності з 1 листопада.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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