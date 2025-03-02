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Канада объявила новые санкции против россии

Киев • УНН

 • 24925 просмотра

Канада ввела санкции против 31 россиянина и российских парамилитарных групп, поддерживающих агрессию в Украине. Решение объявлено Джастином Трюдо во время саммита в Лондоне.

Канада объявила новые санкции против россии

Канада ввела новые санкции против россии. Они коснутся 31 россиянина и российских парамилитарных групп, которые поддерживают агрессию против Украины.  Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунт (Twitter) и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Детали

Отмечается, что введение новых санкций против россии стало итогом участия Трюдо в саммите европейских лидеров в Лондоне по Украине.

Во время саммита "Обеспечение нашего будущего" премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 человек и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять зависимости россии от сторонних организаций и стран для продвижения своих политических и военных целей в Украине

- сообщили в офисе премьер-министра Канады.

В воскресенье, 02 марта Джастина Трюдо подтвердил это решение, сделав соответствующую публикацию на своей странице в соцсети Х (Twitter).

В Лондоне я объявил о новых санкциях против ключевых союзников кремля - военизированных организаций, их лидеров и других, которые участвуют в оказании помощи россии в ведении войны в Украине. Мы не позволим пособникам россии продолжить это незаконное вторжение

- написал Джастин Трюдо.

В представительстве сообщили, что в новые санкции попали девять лидеров поствагнеровских военизированных организаций и один член связанного с ними высшего российского военного руководства. Также санкции направлены против 9 военизированных организаций, действующих в Украине и в африканской сети кремля, а также 12 связанных с ними организаций.

"В целом Канада ввела санкции против более 3000 человек и организаций, причастных к агрессии россии. Канада решительно настроена и в дальнейшем работать с партнерами, усиливая экономическое давление на россию", - говорится в сообщении главы канадского правительства.

Напомним

Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону02.03.25, 20:35 • 97105 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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