Канада объявила новые санкции против россии
Киев • УНН
Канада ввела санкции против 31 россиянина и российских парамилитарных групп, поддерживающих агрессию в Украине. Решение объявлено Джастином Трюдо во время саммита в Лондоне.
Канада ввела новые санкции против россии. Они коснутся 31 россиянина и российских парамилитарных групп, которые поддерживают агрессию против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунт (Twitter) и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Детали
Отмечается, что введение новых санкций против россии стало итогом участия Трюдо в саммите европейских лидеров в Лондоне по Украине.
Во время саммита "Обеспечение нашего будущего" премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 человек и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять зависимости россии от сторонних организаций и стран для продвижения своих политических и военных целей в Украине
В воскресенье, 02 марта Джастина Трюдо подтвердил это решение, сделав соответствующую публикацию на своей странице в соцсети Х (Twitter).
В Лондоне я объявил о новых санкциях против ключевых союзников кремля - военизированных организаций, их лидеров и других, которые участвуют в оказании помощи россии в ведении войны в Украине. Мы не позволим пособникам россии продолжить это незаконное вторжение
В представительстве сообщили, что в новые санкции попали девять лидеров поствагнеровских военизированных организаций и один член связанного с ними высшего российского военного руководства. Также санкции направлены против 9 военизированных организаций, действующих в Украине и в африканской сети кремля, а также 12 связанных с ними организаций.
"В целом Канада ввела санкции против более 3000 человек и организаций, причастных к агрессии россии. Канада решительно настроена и в дальнейшем работать с партнерами, усиливая экономическое давление на россию", - говорится в сообщении главы канадского правительства.
Напомним
Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.
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