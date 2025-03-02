Канада оголосила нові санкції проти росії
Київ • УНН
Канада запровадила санкції проти 31 росіянина та російських парамілітарних груп, що підтримують агресію в Україні. Рішення оголошено Джастіном Трюдо під час саміту в Лондоні.
Канада запровадила нові санкції проти росії. Вони торкнуться 31 росіянина й російських парамілітарних груп, які підтримують агресію проти України. Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт (Twitter) та офіс прем'єр-міністр Канади Джастіна Трюдо.
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Зазначається, що запровадження нових санкцій проти росії стало підсумком участі Трюдо у саміті європейських лідерів в Лондоні щодо України.
Під час саміту "Забезпечення нашого майбутнього" прем'єр-міністр оголосив про нові санкції проти 10 осіб та 21 організації, включаючи воєнізовані організації та їхніх лідерів, щоб допомогти протистояти залежності росії від сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні
В неділю, 02 березня Джастіна Трюдо підтвердив це рішення, зробивши відповідну публікацію на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).
У Лондоні я оголосив про нові санкції проти ключових союзників кремля - воєнізованих організацій, їхніх лідерів та інших, які беруть участь у наданні допомоги росії у веденні війни в Україні. Ми не дозволимо посібникам росії продовжити це незаконне вторгнення
У представництві повідомили, що нові санкції потрапили дев'ять лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій та один член пов'язаного з ними вищого російського військового керівництва. Також санкції направлені проти 9 воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі кремля, а також 12 пов'язаних з ними організацій.
"Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3000 осіб та організацій, дотичних до агресії росії. Канада рішуче налаштована й надалі працювати із партнерами, посилюючи економічний тиск на росію", - йдеться у повідомленні глави канадського уряду.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Канади не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з рф. Канада продовжить підтримувати Україну всіма можливими засобами.
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