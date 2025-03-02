Канада оголосила нові санкції проти росії

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36249 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60412 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62225 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66314 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77670 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61607 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59479 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127612 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82964 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232853 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13541 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16591 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11245 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10760 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26345 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95958 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127612 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232853 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408640 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400203 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16776 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23859 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24674 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26567 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76893 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Канада оголосила нові санкції проти росії

Київ • УНН

 • 24925 перегляди

Канада запровадила санкції проти 31 росіянина та російських парамілітарних груп, що підтримують агресію в Україні. Рішення оголошено Джастіном Трюдо під час саміту в Лондоні.

Канада оголосила нові санкції проти росії

Канада запровадила нові санкції проти росії. Вони торкнуться 31 росіянина й російських парамілітарних груп, які підтримують агресію проти України.  Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт (Twitter) та офіс прем'єр-міністр Канади Джастіна Трюдо.

Деталі

Зазначається, що запровадження нових санкцій проти росії стало підсумком участі Трюдо у саміті європейських лідерів в Лондоні щодо України.

Під час саміту "Забезпечення нашого майбутнього" прем'єр-міністр оголосив про нові санкції проти 10 осіб та 21 організації, включаючи воєнізовані організації та їхніх лідерів, щоб допомогти протистояти залежності росії від сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні

- повідомили в офісі прем'єр-міністра Канади.

В неділю, 02 березня Джастіна Трюдо підтвердив це рішення, зробивши відповідну публікацію на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

У Лондоні я оголосив про нові санкції проти ключових союзників кремля - воєнізованих організацій, їхніх лідерів та інших, які беруть участь у наданні допомоги росії у веденні війни в Україні. Ми не дозволимо посібникам росії продовжити це незаконне вторгнення

- написав Джастін Трюдо.

У представництві повідомили, що нові санкції потрапили дев'ять лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій та один член пов'язаного з ними вищого російського військового керівництва. Також санкції направлені проти 9 воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі кремля, а також 12 пов'язаних з ними організацій.

"Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3000 осіб та організацій, дотичних до агресії росії. Канада рішуче налаштована й надалі працювати із партнерами, посилюючи економічний тиск на росію", - йдеться у повідомленні глави канадського уряду.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з рф. Канада продовжить підтримувати Україну всіма можливими засобами.

Фон дер Ляєн: ЄС має готуватися до найгіршого та посилювати оборону02.03.25, 20:35 • 97155 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Європейський Союз
Канада
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Лондон
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93