Канада не планирует возвращать своих военных инструкторов в Украину из-за нерешительности союзников по НАТО, несмотря на то, что с 2015 года подготовила более 40 000 украинских солдат.
Канада считает, что еще не время отправлять военных инструкторов в Украину. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В понедельник министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Канада пока не планирует возвращать своих военных инструкторов в Украину из-за колебаний среди союзников по НАТО.
Было обсуждение миссии НАТО для усиления подготовки. Сейчас обстоятельства не способствуют развертыванию, на мой взгляд, канадских инструкторов в Украине
Напомним,
С 2015 года Канада помогла подготовить более 40 тысяч украинских солдат. Однако в феврале 2022 года, накануне вторжения РФ, учебный контингент переехал в Британию и Польшу для продолжения тренировок украинских военных.
Канада значительно увеличит расходы на военную оборону страны - Билл Блэр8 марта 2024, 00:09 • 31627 просмотров