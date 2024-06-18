Канада считает, что еще не время отправлять военных инструкторов в Украину. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Канада пока не планирует возвращать своих военных инструкторов в Украину из-за колебаний среди союзников по НАТО.

Было обсуждение миссии НАТО для усиления подготовки. Сейчас обстоятельства не способствуют развертыванию, на мой взгляд, канадских инструкторов в Украине - сказал Билл Блэр.

Напомним,

С 2015 года Канада помогла подготовить более 40 тысяч украинских солдат. Однако в феврале 2022 года, накануне вторжения РФ, учебный контингент переехал в Британию и Польшу для продолжения тренировок украинских военных.

Канада значительно увеличит расходы на военную оборону страны - Билл Блэр