Канада не планує відправляти військових інструкторів в Україну - Білл Блер
Київ • УНН
Канада не планує повертати своїх військових інструкторів в Україну через нерішучість союзників по НАТО, незважаючи на те, що з 2015 року підготувала понад 40 000 українських солдатів.
Канада вважає, що ще не час відправляти військових інструкторів в Україну. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У понеділок міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Канада наразі не планує повертати своїх військових інструкторів до України через вагання серед союзників по НАТО.
Було обговорення місії НАТО для посилення підготовки. Наразі обставини не сприяють розгортанню, на мій погляд, канадських інструкторів в Україні
Нагадаємо
З 2015 року Канада допомогла підготувати понад 40 тисяч українських солдатів. Проте у лютому 2022 року, напередодні вторгнення рф, навчальний контингент переїхав до Британії та Польщі для продовження тренувань українських військових.
Канада значно збільшить витрати на військову оборону країни - Білл Блер08.03.24, 02:09 • 31811 переглядiв