Канада ждет от Эр-Рияда подробностей решения о заморозке торговых отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Власти Канады ждут от Саудовской Аравии подробностей решения Эр-Рияда о прекращении двусторонних торговых отношений. Об этом в понедельник сообщила глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд, информирует УНН со ссылкой на Reuters.
“Мы ждем, когда Саудовская Аравия предоставит нам подробности того, что они намереваются делать”, — цитирует агентство её ответ журналистам на вопрос о судьбе крупного военного контракта между двумя странами. Фриланд в понедельник находится в Ванкувере, где принимает участие в форуме по проблемам сексуальных меньшинств.
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Речь идет о контракте на поставку канадских бронемашин Саудовской Аравии, в том числе оснащенных крупнокалиберным штурмовым оружием. Заключенное еще в феврале 2014 года соглашение на 15 млрд канадских долларов (тогда 12 млрд долларов США) рассчитано на поставку саудитам 928 бронетранспортеров модели LAV 6 компании General Dynamics Land Systems, базирующейся в Онтарио. Первые поставки этих машин начались в начале 2017 года, но о сроках реализации контракта не сообщалось.
Напомним, в понедельник саудовский МИД потребовал от канадского посла покинуть Эр-Рияд и вызвал для консультаций своего представителя в Оттаве. Причиной демарша стало заявление внешнеполитического ведомства Канады от 3 августа. В нем канадское МИД выразил беспокойство по поводу задержания общественных активистов в Саудовской Аравии и потребовало немедленного освобождения.
Саудовское руководство признало заявление МИД Канады вмешательством во внутренние дела арабского государства и нарушением международного права. Кроме дипломатические меры Эр-Рияд также приостановил торговые и финансовые операции с Канадой.
Действия королевства поддержали ОАЭ, Бахрейн, Палестина и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.