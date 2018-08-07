Канада чекає від Ер-Ріяда подробиць рішення про замороження торгових відносин

ukru
Ексклюзив
17:08 • 3587 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 31201 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 52445 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 68086 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 65159 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 105329 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 149857 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187594 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 274955 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166831 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 59986 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 114364 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 98364 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 82915 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 74731 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 68108 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 143360 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 274959 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 207583 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 235969 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 11800 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 28130 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 30176 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33391 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 59986 перегляди
Актуальне
Канада чекає від Ер-Ріяда подробиць рішення про замороження торгових відносин

Канада чекає від Ер-Ріяда подробиць рішення про замороження торгових відносин

Київ • УНН

 • 8951 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Влада Канади чекає від Саудівської Аравії подробиць рішення Ер-Ріяда про припинення двосторонніх торгових відносин. Про це в понеділок повідомила глава канадського зовнішньополітичного відомства Христя Фріланд, інформує УНН з посиланням на Reuters.

“Ми чекаємо, коли Саудівська Аравія надасть нам подробиці того, що вони мають намір робити”, — цитує агентство її відповідь журналістам на питання про долю великого військового контракту між двома країнами. Фріланд у понеділок перебуває у Ванкувері, де бере участь у форумі з проблем сексуальних меншин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіакомпанія Saudi Arabian Airlines призупинить польоти в і з Торонто

Йдеться про контракт на поставку канадських бронемашин Саудівської Аравії, у тому числі оснащених великокаліберною штурмовою зброєю. Укладена ще в лютому 2014 року угода на 15 млрд канадських доларів (тоді 12 млрд доларів США) розрахована на поставку саудитам 928 бронетранспортерів моделі LAV 6 компанії General Dynamics Land Systems, що базується в Онтаріо. Перші поставки цих машин почалися на початку 2017 року, але про терміни реалізації контракту не повідомлялося.

Нагадаємо, в понеділок саудівський МЗС зажадав від канадського посла покинути Ер-Ріяд і викликав для консультацій свого представника в Оттаві. Причиною демаршу стала заява зовнішньополітичного відомства Канади від 3 серпня. У ньому канадське МЗС висловило занепокоєння з приводу затримання громадських активістів у Саудівській Аравії і зажадало їх негайного звільнення.

Саудівське керівництво визнало заяву МЗС Канади втручанням у внутрішні справи арабського держави і порушенням міжнародного права. Крім дипломатичних заходів Ер-Ріяд також призупинив торговельні та фінансові операції із Канадою.

Дії королівства підтримали ОАЕ, Бахрейн, Палестина і Рада співробітництва арабських держав Перської затоки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65