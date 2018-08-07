Канада чекає від Ер-Ріяда подробиць рішення про замороження торгових відносин

“Ми чекаємо, коли Саудівська Аравія надасть нам подробиці того, що вони мають намір робити”, — цитує агентство її відповідь журналістам на питання про долю великого військового контракту між двома країнами. Фріланд у понеділок перебуває у Ванкувері, де бере участь у форумі з проблем сексуальних меншин.

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Йдеться про контракт на поставку канадських бронемашин Саудівської Аравії, у тому числі оснащених великокаліберною штурмовою зброєю. Укладена ще в лютому 2014 року угода на 15 млрд канадських доларів (тоді 12 млрд доларів США) розрахована на поставку саудитам 928 бронетранспортерів моделі LAV 6 компанії General Dynamics Land Systems, що базується в Онтаріо. Перші поставки цих машин почалися на початку 2017 року, але про терміни реалізації контракту не повідомлялося.

Нагадаємо, в понеділок саудівський МЗС зажадав від канадського посла покинути Ер-Ріяд і викликав для консультацій свого представника в Оттаві. Причиною демаршу стала заява зовнішньополітичного відомства Канади від 3 серпня. У ньому канадське МЗС висловило занепокоєння з приводу затримання громадських активістів у Саудівській Аравії і зажадало їх негайного звільнення.

Саудівське керівництво визнало заяву МЗС Канади втручанням у внутрішні справи арабського держави і порушенням міжнародного права. Крім дипломатичних заходів Ер-Ріяд також призупинив торговельні та фінансові операції із Канадою.

Дії королівства підтримали ОАЕ, Бахрейн, Палестина і Рада співробітництва арабських держав Перської затоки.