Авіакомпанія Saudi Arabian Airlines призупинить польоти в і з Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Саудівська авіакомпанія Saudi Arabian Airlines заявила про плани припинити польоти в і з Торонто на тлі дипломатичної кризи, що розгорілася між Ер-Ріядом і Оттавою. Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій у понеділок на її офіційній сторінці в Twitter, інформує УНН.
“Оголошуємо про негайне скасування бронювання на рейси у Торонто і припинення всіх польотів в і з Торонто, починаючи з 13 серпня”, — інформував саудівський авіаперевізник. Раніше міністерство освіти королівства заявило про припинення дії спільних навчальних програм зі Канадою і відправці студентів, що навчаються там, в інші навчальні заклади.
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3і серпня МЗС Канади висловив стурбованість зі приводу затримання громадських активістів у Саудівській Аравії і зажадав їх негайного звільнення. У понеділок зовнішньополітичне відомство Саудівської Аравії заявив, що позиція Канади “представляє собою відкрите втручання у внутрішні справи королівства” та “суперечить основам міжнародного права”.
У повідомленні МЗС країни також вказується, що Ер-Ріяд відкликає свого посла для консультацій, оголошує главу дипмісії Канади персоною нон грата і “призупиняє нові торгові і фінансові операції із Канадою”. Дії королівства підтримали ОАЕ, Бахрейн, Палестина і Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. Саудівське відомство дало дипломату добу на те, щоб покинути країну.
Міністерство закордонних справ Канади висловило серйозну стурбованість висилкою і заявило, що “Оттава завжди буде захищати права людини”.